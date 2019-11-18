Sahte rakı operasyonu Adana'da emniyet güçleri dün sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

Adana'da emniyet güçleri dün sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti. 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi. A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı.