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Sahte rakı operasyonu

Adana'da emniyet güçleri dün sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti.

Sahte rakı operasyonu
Adana'da emniyet güçleri dün sahte içki imalathanesine baskın yaptı. Süt sağım makinesiyle damıtma işlemi uygulanarak sahte rakı üretildiğini tespit etti. 418 litre sahte rakı, 25 litre etil alkol, rakı imalatında kullanılan makine, 22 kilogram anason tohumu, çeşitli markalara ait 25 boş şişe, 52 viski şişesi kapüşonu ele geçirildi. A.Ç. ve R.A. gözaltına alındı.

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