Öğretmenler Günü indirimleri 2019! Adım adım 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yaklaşılıyor. Öğretmenler Günü için markalar güzel fırsatlar hazırladı. Öğretmenler Günü'ne özel indirimlerin neler olduğu ise merak ediliyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü indirimleri... 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır.

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