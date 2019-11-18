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  • 18.11.2019 17:29
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:29

indirimleri - Günü kampanyası listesi

24 Kasım indirimleri şimdiden merak edilmeye başlandı. Günü büyük bir coşkuyla kutlanacak. Öğretmenler Günü için bazı şirketler ise güzel fırsatlar hazırladı. İşte 2019! PTT öğretmenlerin kargo ve kurye işlemlerinde %25 indirim uyguluyor. Öğretmenler Günü, öğretmen olan ve eğitim sektöründe çalışan bireyleri tebrik etmek ve kutlamak adına yapılan birçok etkinliğin düzenlendiği özel bir gündür. Öğretmenler Günü her ülkede farklı tarihlerde kutlanır. Türkiye'de ise Öğretmenler Günü her yılın 24 Kasım günü kutlanmaktadır.

24 Kasım kampanyaları Öğretmenler Günü indirimleri

Öğretmenler Günü indirimleri 2019! Adım adım 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yaklaşılıyor. Öğretmenler Günü için markalar güzel fırsatlar hazırladı. Öğretmenler Günü'ne özel indirimlerin neler olduğu ise merak ediliyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü indirimleri... 24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mekteplerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir. Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri ( 24 Kasım Öğretmenler Günü ) olarak kutlanmaktadır.

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