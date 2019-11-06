İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı.
İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı.
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