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  • 06.11.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 11:49

'da rezil olay! Yakalanınca sokak ortasında çırılçıplak soyundu

’da ‘lık’ olarak nitelendirilen yöntemle bir işyerinden para alarak uzaklaştığı öne sürülen kadın yakalanınca sokak ortasında çırılçıplak soyundu.


İlginç olay, bir süre önce Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İki kadın bir manava gelerek alışveriş yaptıktan sonra bundan vazgeçtiğini belirterek iddiaya göre 'Tırnakçılık' yöntemi ile bir miktar parayı alarak uzaklaştı.

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