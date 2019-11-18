On Numara sonuçları açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen On Numara'nın bu haftaki çekilişinde nefesler tutuldu. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Peki On Numara'da şanslı numaralar neler? İşte 18 Kasım On Numara çekiliş sonuçları....

ON NUMARA SONUÇLARI (18 KASIM 2019)

18 Kasım On Numara sonucu: 1-2-3-12-16-22-24-29-31-35-38-39-43-50-51-55-57-65-66-70-71-73