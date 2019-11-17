Virajı alamayan TIR'ın altında kalan doktor hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de dün akşamüzeri saat 17.10'da seyir halinde olan iplik bobinleri yüklü tırın sürücüsü, virajı alamadı. Araç, kontrolden çıktı. Bisikletiyle yolda ilerleyen Op. Dr. Aytan Kar'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, talihsiz doktorun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Doktorun cenazesi ise morga kaldırıldı.
Op. Dr. Aytan Kar, Medical Park Hastanesi'nde üroloji uzmanıydı.
Op. Dr. Aytan Kar, Medical Park Hastanesi'nde üroloji uzmanıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.