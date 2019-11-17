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Virajı alamayan TIR'ın altında kalan doktor hayatını kaybetti

'de dün akşamüzeri saat 17.10'da seyir halinde olan iplik bobinleri yüklü tırın sürücüsü, virajı alamadı. Araç, kontrolden çıktı. Bisikletiyle yolda ilerleyen Op. Dr. 'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, talihsiz doktorun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Doktorun cenazesi ise morga kaldırıldı.

'Tır'ajik son
İstanbul Arnavutköy'de dün akşamüzeri saat 17.10'da seyir halinde olan iplik bobinleri yüklü tırın sürücüsü, virajı alamadı. Araç, kontrolden çıktı. Bisikletiyle yolda ilerleyen Op. Dr. Aytan Kar'ın üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, talihsiz doktorun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı. Doktorun cenazesi ise morga kaldırıldı.




Op. Dr. , Medical Park Hastanesi'nde üroloji uzmanıydı.

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