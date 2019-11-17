Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran an! Daha ilk soruda elendi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye daha ilk soruda elenen yarışmacı damga vurdu. "Genellikle çocukların giydiği bağcıksız ayakkabının adı nedir? sorusuna verdiği cevapla olay olan yarışmacı, ödül alamadan Milyoner'e veda etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
17.11.2019 05:26
- Son Güncelleme: 17.11.2019 05:28
Atv'de izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN SORU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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