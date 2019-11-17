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'te katliam gibi ! 4 kişi hayatını kaybetti

'te 'ın (70) kullandığı otomobil, dün kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Tezcan ile eşi (58), kızı (34) ve 5 aylık torunu hayatını kaybetti. (13) yaralandı



'te Muzayyin Tezcan'ın (70) kullandığı otomobil, dün kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Tezcan ile eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Kayhan hayatını kaybetti. Mehmet Arda Şenkal (13) yaralandı. Tezcan ailesinin en büyük kızlarını ziyarete gittiği öğrenildi. 'da yaşayan 'ın adliyede memur olduğu kaydedildi. Aynı da yaralanan Arda Şenkal'ın da Karabük'teki kızlarının çocuğu olduğu öğrenildi. Korkunç kazada yaşamını yitiren 4 kişilik ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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