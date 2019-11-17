Karabük'te Muzayyin Tezcan'ın (70) kullandığı otomobil, dün kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Tezcan ile eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe Kayhan (34) ve 5 aylık torunu Gökçe Kayhan hayatını kaybetti. Mehmet Arda Şenkal (13) yaralandı. Tezcan ailesinin en büyük kızlarını ziyarete gittiği öğrenildi. Burdur'da yaşayan Ayşe Kayhan'ın adliyede memur olduğu kaydedildi. Aynı kazada yaralanan Arda Şenkal'ın da Karabük'teki kızlarının çocuğu olduğu öğrenildi. Korkunç kazada yaşamını yitiren 4 kişilik ailenin cenazesinin işlemlerinin ardından Burdur'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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