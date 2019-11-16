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  • 17.11.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 07:06

'da paniği! Korku dolu anlar

Bahçelievler'de bulunan bir binanın çatı katında çıktı. Sabaha karşı 05.30 sularında çıkan yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.

Bahçelievler'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Hürriyet Mahallesi Fatih Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında 05.30 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Yangına müdahale esnasında 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar yanan çatıyı ve itfaiyenin müdahalesini endişeli gözlerle izledi. Öte yandan çatının yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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