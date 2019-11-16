Bugünkü
Takvim

Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanı 'in eşi Emma'nın da 'da görev yaptığı ortaya çıktı

Karaköy'de cansız bedeni bulunan MI6 ajanı 'in İsveçli eşi Emma'nın da 'da insani yardım adı altında görev yaptığı ortaya çıktı. , İngilizce ve Arapça'yı gibi konuşuyor.

'Emma' da gezmiş!
Karaköy'de cansız bedeni bulunan MI6 ajanı 'in ölümü henüz aydınlatılamadı. İsveçli eşi Emma'nın özgeçmişi ise kimseyi şaşırtmadı: 10 yıldır Kabil, , , ve 'da görev yapıyorum. , şiddet olayları ve iklim değişikliği konularında çalışıyorum.

, İngilizce ve Arapça'yı gibi konuşuyor.

YALAN RÜZGARI
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gizem aydınlatılamadı. Ancak eşi 'in eşinin birbiriyle uyuşmayan ifadeleri dikkat çekti.



İngiliz 'Bond' James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanacak gibi değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Le Mesurier'in eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Eski askerin penceresinden karşıdaki çatıya atlamak isterken düşüp öldüğü ihtimali de değerlendirilmeye başlandı. Çünkü eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri otaya çıktı. Winberg "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti. Ancak James'in cesedinde gömlek, pantolon ve botları bulunuyordu. Winberg'in eşiyle ilgili, "İlaç kullanıyordu, 15 gün önce intihar edebileceğini söyledi" ifadesini de kanıtlayacak bir detay bulunamadı.



Le Mesurier, arkasında birçok soru bıraktı.



Emma Winberg, çelişkilerle dolu ifadeler verdi.








kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKaraköy'de ölü bulunan İngiliz ajanı Le Mesurier'in eşi Emma'nın da Ortadoğu'da görev yaptığı ortaya çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri