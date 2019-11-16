Karaköy'de cansız bedeni bulunan MI6 ajanı Le Mesurier'in ölümü henüz aydınlatılamadı. İsveçli eşi Emma'nın özgeçmişi ise kimseyi şaşırtmadı: 10 yıldır Kabil, Şam, Kudüs, Erbil ve İstanbul'da görev yapıyorum. Mülteciler, şiddet olayları ve iklim değişikliği konularında çalışıyorum.
Emma Hedvig Christina Winberg, İngilizce ve Arapça'yı ana dili gibi konuşuyor.
YALAN RÜZGARI
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gizem aydınlatılamadı. Ancak eşi Emma Winberg'in eşinin birbiriyle uyuşmayan ifadeleri dikkat çekti.
İngiliz 'Bond' James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanacak gibi değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Le Mesurier'in eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Eski askerin penceresinden karşıdaki çatıya atlamak isterken düşüp öldüğü ihtimali de değerlendirilmeye başlandı. Çünkü eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri otaya çıktı. Winberg "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti. Ancak James'in cesedinde gömlek, pantolon ve botları bulunuyordu. Winberg'in eşiyle ilgili, "İlaç kullanıyordu, 15 gün önce intihar edebileceğini söyledi" ifadesini de kanıtlayacak bir detay bulunamadı.
Le Mesurier, arkasında birçok soru bıraktı.
Emma Winberg, çelişkilerle dolu ifadeler verdi.
Emma Hedvig Christina Winberg, İngilizce ve Arapça'yı ana dili gibi konuşuyor.
YALAN RÜZGARI
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gizem aydınlatılamadı. Ancak eşi Emma Winberg'in eşinin birbiriyle uyuşmayan ifadeleri dikkat çekti.
İngiliz 'Bond' James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanacak gibi değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Le Mesurier'in eşi Emma Winberg hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Eski askerin penceresinden karşıdaki çatıya atlamak isterken düşüp öldüğü ihtimali de değerlendirilmeye başlandı. Çünkü eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri otaya çıktı. Winberg "Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk" demişti. Ancak James'in cesedinde gömlek, pantolon ve botları bulunuyordu. Winberg'in eşiyle ilgili, "İlaç kullanıyordu, 15 gün önce intihar edebileceğini söyledi" ifadesini de kanıtlayacak bir detay bulunamadı.
Le Mesurier, arkasında birçok soru bıraktı.
Emma Winberg, çelişkilerle dolu ifadeler verdi.
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