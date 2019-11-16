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pişmanlık!

'da A. (32), eşi Mehmet A. (33) ve engelli oğlunu terk etti. Eşi boşanma davası açtı. Pişman olan kadın, dün çatıya çıktı. kalkıştı. Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak sinir krizi geçirdi. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. ikna etti. barışmak istemiyorum" dedi.

Son pişmanlık!
'da A. (32), eşi Mehmet A. (33) ve engelli oğlunu terk etti. Eşi boşanma davası açtı. Pişman olan kadın, dün çatıya çıktı. kalkıştı. Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak sinir krizi geçirdi. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. ikna etti. Asla barışmak istemiyorum" dedi.

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