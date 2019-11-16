Son pişmanlık!

Adana'da Yasemin A. (32), eşi Mehmet A. (33) ve engelli oğlunu terk etti. Eşi boşanma davası açtı. Pişman olan kadın, dün çatıya çıktı. İntihara kalkıştı. Eşini ve çocuğunu gören Yasemin A., "Beni eve al, pişmanım oğlumu çok özledim" dedi. Kocanın kendisini affettiğini söylemesi üzerine de çatıdan indi. Oğluna sarılarak sinir krizi geçirdi. Mehmet A. ise "Beni daha önce birkaç kez aldattı. Son olarak başka bir adama kaçtı, ben buraya gelmek istemedim. Polisler ikna etti. Asla barışmak istemiyorum" dedi.
- Yaşam
- 16.11.2019
- Gazete
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