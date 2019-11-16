Ömer’in hayatı 14 bin 300 TL!

Bolu'da polis aracı, alkollü sürücüyü kovalarken Ömer Faruk Akyıldırım'a (9) çarptı. Küçük çocuk kurtarılamadı. Polis memuru Naci Çakır, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Ancak daha sonra 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Acılı anne Sevgi Akyıldırım "Bu işin peşini bırakmayacağım" diye ağladı.
- Yaşam
- 16.11.2019
- Gazete
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