Ömer’in hayatı 14 bin 300 TL! Bolu'da polis aracı, alkollü sürücüyü kovalarken Ömer Faruk Akyıldırım'a (9) çarptı. Küçük çocuk kurtarılamadı. Polis memuru Naci Çakır, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Ancak daha sonra 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Acılı anne Sevgi Akyıldırım "Bu işin peşini bırakmayacağım" diye ağladı.

Bolu'da polis aracı, alkollü sürücüyü kovalarken Ömer Faruk Akyıldırım'a (9) çarptı. Küçük çocuk kurtarılamadı. Polis memuru Naci Çakır, 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. Ancak daha sonra 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi. Acılı anne Sevgi Akyıldırım "Bu işin peşini bırakmayacağım" diye ağladı. TÜM MANŞETLER