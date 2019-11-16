Kamil’in sır sonu Muğla Seydikemer'de silah sesinin geldiği eve giren mahalleli, 2'nci kattaki balkonda 18 yaşındaki Kamil K.'nin göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde yattığını ve yanında babası Ercan K.'nın (45) av tüfeği olduğunu gördü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendini vurduğu tahmin ediliyor.

Muğla Seydikemer'de silah sesinin geldiği eve giren mahalleli, 2'nci kattaki balkonda 18 yaşındaki Kamil K.'nin göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde yattığını ve yanında babası Ercan K.'nın (45) av tüfeği olduğunu gördü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamadı. Kamil K.'nın babasının av tüfeğini incelerken yanlışlıkla kendini vurduğu tahmin ediliyor. TÜM MANŞETLER