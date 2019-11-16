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Dayak değil lekesi

Japon piyanist 'nin ile aralarındaki boşanma davası sürüyor. , bebeğin değil de doğum lekesi olduğunu doğrulayan raporlarına da ulaştı. Nagai, eşi tarafından bebeğini dövmekle suçlandığını ancak çocuğun vücudundaki izlerin dayak değil " lekesi" diye bilinen doğum lekesi olduğunun ispatlandığını söyledi. Nagai, "Hiç bu kadar onurum kırılmamıştı" dedi.

Dayak değil Moğol lekesi
Japon piyanist Hiroko Nagai'nin Özgür Çalık ile aralarındaki boşanma davası sürüyor. , bebeğin değil de doğum lekesi olduğunu doğrulayan raporlarına da ulaştı. Nagai, eşi tarafından bebeğini dövmekle suçlandığını ancak çocuğun vücudundaki izlerin dayak değil "Moğol lekesi" diye bilinen doğum lekesi olduğunun ispatlandığını söyledi. Nagai, "Hiç bu kadar onurum kırılmamıştı" dedi.

FATİH ULAŞ

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