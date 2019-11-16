Japon piyanist Hiroko Nagai'nin Türk mühendis Özgür Çalık ile aralarındaki boşanma davası sürüyor. TAKVİM, bebeğin vücudundaki izlerin dayak değil de doğum lekesi olduğunu doğrulayan Adli TIp raporlarına da ulaştı. Nagai, eşi tarafından bebeğini dövmekle suçlandığını ancak çocuğun vücudundaki izlerin dayak değil "Moğol lekesi" diye bilinen doğum lekesi olduğunun ispatlandığını söyledi. Nagai, "Hiç bu kadar onurum kırılmamıştı" dedi.
FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ
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