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Bakıcı dehşeti

İzmir'de Çetin B.'nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın hakkında suç duyurusunda bulunan baba, "Evi kameralarla donattım ama ona güven duyunca kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bırakmıştım. Darp görüntüleri sonrası telefon ışığı ile eşyalarını toplayıp kaçmış. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Bakıcı dehşeti
İzmir'de Çetin B.'nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın hakkında suç duyurusunda bulunan baba, "Evi kameralarla donattım ama ona güven duyunca kamera kayıtlarına bakmayı bir süre bırakmıştım. Darp görüntüleri sonrası telefon ışığı ile eşyalarını toplayıp kaçmış. Bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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