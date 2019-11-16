Antalyalı 2 çocuk annesi Dilara Kandak öldürülüp ormana atıldı. Cesedinden eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın spermleri çıktı. Arkadaşı 'Tek hayali yeni bir yuvaydı' diye ağladı. Antalyalı 2 çocuk annesi Dilara Kandak öldürülüp ormana atıldı. Cesedinden eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın spermleri çıktı. Arkadaşı 'Tek hayali yeni bir yuvaydı' diye ağladı.
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