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da 3 kedisi ölen kadın sinir krizi geçirdi

İzmit'te, bir evde çıkan da dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören kadın gözyaşlarına boğuldu.

Pisi pisine!
Kocaeli İzmit'te dün yürekleri yakan bir olay yaşandı... Leyla Açıkgöz'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evden çıkan dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Ardından da evde bulunan üç kediyi dışarı çıkardı. İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaptı. Ancak zavallı hayvanlar tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Kedilerinin öldüğünü gören kadın gözyaşlarına boğuldu.

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