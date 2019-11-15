Bugünkü
Takvim

Şişli kan gölü

'de otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen iki kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra kaçtı. kaldırılan yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Şişli kan gölü
İstanbul Şişli'de otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen iki kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra kaçtı. kaldırılan yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriŞişli kan gölü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri