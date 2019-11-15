Şişli kan gölü

İstanbul Şişli'de otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen iki kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İstanbulŞişli'de otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta yürüyen iki kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı. Daha sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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