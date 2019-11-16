Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir araçta tarihi eser malzemelerin olduğu belirlenerek operasyon yapıldı.Durdurulan araçta şüpheli M.E. gözaltına alınırken, yapılan arama da şahsın çantasından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet testi ve küp ele geçirildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Jandarmaya götürülen şüpheli M.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Öteyandan ele geçen küp ve testilerin Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, inceleme sonrası döneminin netlik kazanacağı öğrenildi.
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