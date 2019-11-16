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  • 16.11.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:04

'da ne ait küp 3 adet testi ve küp ele geçirdi

'da jandarma ekipleri, bir araçta ne ait 3 adet testi ve küp ele geçirdi. Jandarmaya götürülen şüpheli M.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri lıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir araçta malzemelerin olduğu belirlenerek operasyon yapıldı.Durdurulan araçta şüpheli M.E. gözaltına alınırken, yapılan arama da şahsın çantasından ne ait olduğu değerlendirilen 3 adet testi ve küp ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Jandarmaya götürülen şüpheli M.E. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Öteyandan ele geçen küp ve testilerin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, inceleme sonrası döneminin netlik kazanacağı öğrenildi.

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