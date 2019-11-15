Kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilen bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.