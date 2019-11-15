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  • 15.11.2019 22:27
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 23:03

Tarih yaklaşıyor! de son gün ne zaman? değiştirme randevusu nasıl alınır?

Bu yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda vatandaşlara ve leri değiştirmeleri gereken tarihler açıklandı. Bakanlığın açıklamasının ardından vatandaşların "Kimlik yenilemede son gün ne zaman?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, Kimlik ve su nasıl alınır? İşte kimlik ve ehliyet değiştirme işlemine dair bilgiler...

Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyetini değiştirmek isteyenler bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında araştırma yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 37 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çipli kimliklere geçtiği biliniyor. Bu kapsamda çok araştırılan sorular arasında "Kimlik ve ehliyet değiştirme randevusu nasıl alınır?" sorusu yer alıyor. İşte merak edilen bilgiler...

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

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