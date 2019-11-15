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  • 15.11.2019 16:26
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:37

"" bu kez kaçamadı

Uzun süredir aranan ve 'da kilitli kapıları "pet şişe" ile açarak birçok soygun yapan '' lakabıyla da bilinen , polis ekipleri tarafından sokakta yürürken yakalandı.

Pet Şişe Refiye bu kez kaçamadı

'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için '' lakabıyla aranan , yakalanıp, tutuklandı.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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