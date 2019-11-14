Silahlar konuştu

Antalya'da önceki gün dünür olan iki aile arasında kavga çıktı. Dün ise erkek tarafından 3 kişi, evlerinin önünde oturan yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.