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Silahlar konuştu

'da önceki gün dünür olan iki aile arasında kavga çıktı. Dün ise erkek tarafından 3 kişi, evlerinin önünde oturan yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Silahlar konuştu
Antalya'da önceki gün dünür olan iki aile arasında kavga çıktı. Dün ise erkek tarafından 3 kişi, evlerinin önünde oturan yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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