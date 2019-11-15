Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım Meteoroloji hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.
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