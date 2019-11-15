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  • 15.11.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 08:39

! 'den o iller için kritik uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamasına göre, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile 8 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı gelen bilgiler arasında. Hava sıcaklıkları yağış olan bölgelerde biraz azalacak, dğer yerlerde bir değişiklik olmayacak. İşte 15 Kasım tarihli Meteoroloji raporu...

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte 15 Kasım Meteoroloji hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

İl il hava durumu uyarısı için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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