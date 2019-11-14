Amerikalı Anez

ABD, Bolivya'daki darbenin meyvelerini toplamaya başladı. Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman ve ordu komutanları, Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını açıkladı. Amerikancı tavrı ile bilinen Jeanine Anez, Washington'la ilişkilerin düzeleceğinin mesajını verdi.
- Yaşam
- 14.11.2019
- Gazete
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