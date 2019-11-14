Bugünkü
Takvim

Amerikalı Anez

, Bolivya'daki darbenin meyvelerini toplamaya başladı. Genelkurmay Başkanı ve komutanları, Senato Başkan Yardımcısı 'in geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını açıkladı. Amerikancı tavrı ile bilinen Jeanine Anez, Washington'la ilişkilerin düzeleceğinin mesajını verdi.

Amerikalı Anez
ABD, Bolivya'daki darbenin meyvelerini toplamaya başladı. Genelkurmay Başkanı ve komutanları, Senato Başkan Yardımcısı 'in geçici devlet başkanlığını tanıdıklarını açıkladı. Amerikancı tavrı ile bilinen Jeanine Anez, Washington'la ilişkilerin düzeleceğinin mesajını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAmerikalı Anez
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri