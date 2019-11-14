Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.11.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 19:14

Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı

'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. da ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.

'da yokuş yukarı çıkmaya çalışan öğrenci servisi geri kayarak elektrik direğine çarpıp devrildi. da 7 çocuk hafif şekilde yaralandı.Kaza, 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Taşocağı Dikyol Sokak'ta meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yokuş yukarı çıkan 34 NC 7767 plakalı servis minibüsü, geri kayarak önce elektrik direğine çarpıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar çevredeki vatandaşlar tarafından servisten çıkarılırken, sürücü olay yerinden ayrılarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini emniyet şeridiyle kapatan polis, inceleme başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul Eyüp'te öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri