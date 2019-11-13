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  • 13.11.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:19

Son dakika: 'de kayıp gencin, cesedi bulundu

'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 27 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Gencin sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülüyor.

İzmir'de kayıp gencin, cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Ankara- kara yolunun Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Armutlu Köprüsü altında, devrilen motosikletin yanında bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin son olarak 9 Kasım'da motosikletiyle İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ne giderken görülen ve bir daha haber alınamayan torna işçisi 'a ait olduğunu belirledi.

Gencin sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ileri sürülürken, Uğur Şenol'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kurumuna gönderildi.

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