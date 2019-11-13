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  • 13.11.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 16:32

'da şafak vakti yapılan operasyonunda 21 tutuklama

'da, polisin satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 21'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki sabah uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik Şube'nin yanı sıra Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Asayiş Şubesi'nden bin polis, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Bazı evlere, kapılar koçbaşlarıyla kırılarak, girildi.

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