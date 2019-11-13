Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin batı kıyıları, İzmir'in güney ve batı kıyıları, Aydın'ın batısı, Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akşam saatlerinden sonra yurdun batı kesimlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kıyıları(Çanakkale merkez, Gökçeada, Eceabat, Ezine, Ayvacık, Bozcaada), İzmir'in güney ve batı kıyıları( İzmir merkez, Buca, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köycağiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli(51-75 kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."