Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22), 11 Ekim'de Suriye 'nin Azez kentindeki Melkiye askeri üs bölgesine, teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralandı. 21 Ekim'de ise şehitlik mertebesine ulaştı. Kahraman askerin, saldırıdan 2 ay önce memleketi Samsun 'un Bafra ilçesinde gittiği pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda kişi, Bahtiyar Akman'a sipariş yağdırdı.Bu siparişlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Akman, duygularını şöyle anlattı: Şehidimiz için pide yaptırdılar. Biz de hayrına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İstanbul 'dan bir ağabeyimiz telefonda benimle ağlayarak konuştu ve şehidimiz için pide yaptırıp, onun hayrına dağıtmak istediğini söyledi. Biz de şehidimiz için pide yapıp, hayrına dağıttık.Baba Mevlüt Meşeci'nin şehit oğlunun 2 silah arkadaşıyla pide salonuna geldiğini de söyleyen Akman," dedi.