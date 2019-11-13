2020 resmi tatil günleri yayımlandı. Tatil günlerini fırsat bilen vatandaşlar stres atmak için şimdiden tatil planlarını yapmaya başladılar. Gelecek yıl en fazla kaç gün tatil yapılacağını araştıran vatandaşlar için resmi tatil takvimini yazımızda derledik. Kurban Bayramı'nın 1. günü cuma gününe denk geliyor ve perşembe günü sona eriyor. Ramazan Bayramı ise hafta sonu başlıyor. Diğer resmi tatil günleri ise hafta içi başlıyor. Peki, Çalışanlar, 2020'de tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. İşte 2020 resmi tatil takvimi...

2020 YILINDA EN FAZLA KAÇ GÜN TATİL YAPILACAK?

1 Ocak 2020 - Yılbaşı

2020 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi çarşamba gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilinin ardından perşembe ve cuma günleri çalıştığınız kurumdan izin alabilirseniz hafta sonu tatili ile birlikte 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. 2020 yılında 23 Nisan tatili perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan tatiline cuma gününü ekleyebilirseniz 4 gün tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.