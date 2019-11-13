13 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şu sıralar çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 9 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 3 milyon 382 bin liranın devretmesinin ardından ardından Sayısal Loto sonuçları merakla sorgulatılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 13 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

13 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3- 12 - 13 - 26 - 31 - 33