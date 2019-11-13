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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 21:49

13 Kasım çekiliş sonuçları duyuruldu! 2. kez devreden ikramiye tutarı 3 milyon 382 lira...

9 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 3 milyon 382 liralık ikramiye bugüne devretti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte oynayan on binlerce kişi bugün yapılan çekilişlere odaklandı. 13 Kasım arama motorlarında pek çok vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki, bugün noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlere göre hangi numaralar kazandı? İşte ...

13 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

13 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları, şu sıralar çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Bugün bayilerden Sayısal Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 9 Kasım Cumartesi günü yapılan çekilişlerde 3 milyon 382 bin liranın devretmesinin ardından ardından Sayısal Loto sonuçları merakla sorgulatılıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 13 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

13 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 3- 12 - 13 - 26 - 31 - 33

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