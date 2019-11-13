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  • 13.11.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 14:07

Ölen eşini uyuyor sanıp üzerini örttü! 'da akılalmaz olay

'da yaşayan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar ve Sylva Waltraud Umissky çiftinin bir süredir evden çıkmaması üzerine endişelenen komşuları polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri Reinholdhilmar'ın üzeri örtülmüş bir şekilde cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın eşi ise verdiği ifadede "Eşimi uyuyor sandım, o yüzden üzerini örttüm" dedi.

Antalya'da yerleşik yaşayan ve kanser hastası olan Alman Hundsdorfer Reinholdhilmar (74), hayatını kaybetti. Sylva Waltraud Umissky'nin (51), eşinin uyuduğunu düşünerek, üzerini çarşafla örtüp, 2 gün cansız bedeniyle kaldığı ortaya çıktı.

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