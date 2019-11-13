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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 21:17

MPİ 13 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! 978 bin 803 liralık ikramiye üçe bölünmüştü

6 Kasım Çarşamba günü yapılan çekilişlerinde 978 bin 803 liralık üçe bölünmüştü. Geçen haftaki çekilişlerin ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın sonuçlarına çevrildi. Peki, bu haftaki çekilişlerin ardından hangi numaralar kazandı? İşte 13 Kasım ...

13 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul, Samsun ve Hatay'daki talihliler 978 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 13 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazanan sayılar...

13 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 19 - 21 - 24 - 25 ve +5

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