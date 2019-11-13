Geçen hafta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul, Samsun ve Hatay'daki talihliler 978 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 13 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı. İşte kazanan sayılar...
13 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI
Şans Topu sonucu: 2 - 19 - 21 - 24 - 25 ve +5
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