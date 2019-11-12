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  • 12.11.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:56

: ’da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

... ’da seyir halinde giden bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. ardından minibüs devrilirken araçta çok sayıda yaralının olduğu belirlendi. Ayrıca otomobil de ağır hasar aldı.

İstanbul’da minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Taşocağı Yolu üzerinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışma ardından 34 M 1266 plakalı yolcu minibüsü devrildi. Yan yatan minibüsün içerisinde çok sayıda yaralanın olduğu ifade ediliyor. Ayrıca otomobil de ağır hasar aldı.

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