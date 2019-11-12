2019 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri

2019 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kişileri onurlandırmak adına her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu güne özel öğretmenlerine şiir okumak isteyen öğrenciler en güzel şiirleri araştırmaya başladı. Peki, 2019 Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...

2019 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Pazar gününe denk geliyor.