Fatih'te feci ölüm! Kamyonun altında can verdi

Fatih'te geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mevlanakapı Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada, arkada duran kadına çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyonetin altından çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadı. Kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.