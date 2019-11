Angeles'ta bir yandan çete savaşları sürüyor diğer yandan da gettolarda polis şiddeti zirveye çıkıyordu. N.W.A. (-Tavrı olan zenciler-) grubunun 1988'de "F... The Police " isimli, doğrudan polise küfreden parçası o yüzden "renkliler" arasında çok tutmuştu. Bazı sivil toplum kuruluşları, bu şarkı başta olmak üzere N.W.A'nin şiddet, küfür ve başta uyuşturucu olmak üzere yasa dışı işleri öven müziğinin yasaklanmasını isteyen kampanyalar başlattılar.Grup, turneye çıktığında Detroit'te konser öncesi şehrin polis kuvvetleri "bu şarkıyı söylemeyin" diye açıkça onları uyarmıştı. N.W.A bunu dinlemeyip şarkıyı söylemeye başlayınca, polis de coplarla sahneyi bastı. Büyük panik yaşandı, konser iptal oldusiyahi bir gencin, 4 polis tarafından dövülmesi amatör kameraya takıldı. Ama polisler ceza almadı. Bunun üzerine Los Angeles 'ta isyan başladı. 54 kişi öldü, 2 bin kişi yaralandı. Olaylarda N.W.A'nin "F... The Police" şarkısı slogan haline geldi. Doğu ( New York ) ve Batı (Los Angeles) Rap müzikleri dinleyenlerin kültürüne göre ayrı yollardan gidiyordu. Batı'daki parçalarda çete yaşamı, uyuşturucu, silah, polisle çatışma vb. temalar doğrudan açıkça ön plandaydı. Doğu'da ise tekerlemeler, kelime oyunları ve metaforlar asıl unsur olmuştu. Bu çekişme, iki şehir arasında kalmadı. Bütün dünyadaki Rap fanatikleri arasında rekabet yarattı. Bu rekabette silahlar konuşmaya başladı.