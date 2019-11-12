Bugünkü
Takvim

’yı çıldırtan grup! N.W.A grubu, Rap şarkılarında polisi hedef aldı

ABD’de polis şiddetini protesto etmek için sahne alan N.W.A grubunun yasa dışı işleri öven şarkısı, slogan haline geldi. , bu grupla uzun yıllar mücadele etti.

FBI’yı çıldırtan grup
Los Angeles'ta bir yandan çete savaşları sürüyor diğer yandan da gettolarda polis şiddeti zirveye çıkıyordu. N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes -Tavrı olan zenciler-) grubunun 1988'de "F... " isimli, doğrudan polise küfreden parçası o yüzden "renkliler" arasında çok tutmuştu. Bazı sivil toplum kuruluşları, bu şarkı başta olmak üzere N.W.A'nin şiddet, küfür ve başta olmak üzere yasa dışı işleri öven müziğinin yasaklanmasını isteyen kampanyalar başlattılar.



POLİS BASKINI
Grup, turneye çıktığında Detroit'te konser öncesi şehrin polis kuvvetleri "bu şarkıyı söylemeyin" diye açıkça onları uyarmıştı. N.W.A bunu dinlemeyip şarkıyı söylemeye başlayınca, polis de coplarla sahneyi bastı. Büyük panik yaşandı, konser iptal oldu. Mart 1991'de Rodney King (27) siyahi bir gencin, 4 polis tarafından dövülmesi amatör kameraya takıldı. Ama polisler ceza almadı. Bunun üzerine 'ta isyan başladı. 54 kişi öldü, 2 bin kişi yaralandı. Olaylarda N.W.A'nin "F... The Police" şarkısı slogan haline geldi. Doğu () ve Batı (Los Angeles) Rap müzikleri dinleyenlerin kültürüne göre ayrı yollardan gidiyordu. Batı'daki parçalarda çete yaşamı, uyuşturucu, silah, polisle çatışma vb. temalar doğrudan açıkça ön plandaydı. Doğu'da ise tekerlemeler, kelime oyunları ve metaforlar asıl unsur olmuştu. Bu çekişme, iki şehir arasında kalmadı. Bütün dünyadaki Rap fanatikleri arasında rekabet yarattı. Bu rekabette silahlar konuşmaya başladı.


TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP-6

YARIN: ÇETE SAVAŞLARI...



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFBI’yı çıldırtan grup! N.W.A grubu, Rap şarkılarında polisi hedef aldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri