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The Sugar Hill Gang'in "" şarkısı ’u yıktı geçti!

The Sugar Hill Gang (Şeker Tepesi Çetesi) grubunun "" (Rapçi lokumu) şarkısı ’u yıktı geçti. Bu müzik türü kısa sürede birçok grubu da etkiledi.

Şeker çetesi lokum gibi
The Sugar Hill Gang grubunun "" şarkısı, Bronx'ta adeta bir çılgınlığa dönüştü. Yolda yürürken dahi kesintisiz olarak parçayı dinlemek mümkündü. Evlerden, arabalardan, radyolardan, parklardaki çocukların müzik aletlerinden şarkı yükseliyor, semt bir bütün olarak sözleri ezbere biliyordu. Şarkının yer aldığı plak, kısa sürede tüm zamanların en çok satanı olmuştu. Rap, Bronx'tan 'un diğer yoksul ve "renkli" semtleri Harlem ve Queens'e taşındı. Bir anda çok sayıda rapper ve rap grubu ortaya çıktı. Diskolar, sadece rap çalmaya, rap söyleyenleri sahneye çıkarmaya başladı. Beyaz ve yoksul olmayanların gittiği kulüpler de bu müzikle partiler düzenliyordu, çünkü müthiş bir talep vardı. O günlerin ünlü Rock Blondie'nin solisti, beyaz ırktan olan Deborah Harry, sözlerini kendi yazdığı, ünlü bir Rap MC'yi anlatan şarkıyla bu piyasaya giriş yaptı. Özetle, rap gettoların yeraltı müziğinden, New York'un ana akım müziği olmuştu.



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SİYAHİLERİN BÜYÜK TEPKİSİ
O günlerde 'te siyahiler arasında gangster'in kısaltması olarak "gang" denen çete savaşları zirveye ulaşmıştı. Ice-T olarak ünlenen, Tracey Lauren Marrow da bu çetelerin adına sokakta uyuşturucu satan, hırsızlık yapan sabıkalı ve yoksul siyahi bir gençti. Los Angeles'te ilk rap şarkısını söyleyen oydu. Los Angeles'i etkisi altına alacak asıl rap müzik grubu ise N.W.A. (Niggaz Wit Attitudes) idi. Bu ismin anlamı "Tavrı Olan Zenciler"di. İsminden de anlaşılacağı üzere mevcut düzene karşı duruşu belli olan, çete üyelerinden oluşan gruptu.


YARIN: POLİS SAHNEYİ BASTI

TAYFUN ER'İN KALEMİNDEN RAP - 5

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