45’lik plakta ilk rap şarkı: ‘Kral Tim’

The Fatback Band, 1979'da Kral Tim adlı ilk rap şarkısını söyledi. Listeleri alt üst etti.
Bunu "The Sugar Hill Gang" adlı grup izledi. Irkçılığa dikkat çekti.
KİNG TİM
Rap müzik, gettoları kasıp kavurmaya başlamıştı ama müzik yapımcıları bunu gelip geçici bir heves olarak olarak görüyor, kafalarındaki müzik anlayışıyla da uyuşturamadıkları için ilgi göstermiyorlardı. O yılların az çok tanınan, disko müzikleri yapan Fatback Band grubu, Mart 1979'da çıkardıkları 45'lik plakta "King Tim III (Personality Jock)" adlı rap şarkıyı söylediler. Yapımcı, kuşku duyduğu için bu şarkıyı B yüzüne koymuştu. Plak, bu şarkı yüzünden büyük satış rakamlarına ulaşınca, plağın daha sonraki kayıtlarında şarkı da A yüzüne alındı. Sisteme isyandan çok; en fazla toplumsal kurallara ve yasalara uymamaya gönderme yapılıyordu. Gettoda yaşarken fiili olarak Amerikan toplumu dışına itilmişliği anlatıyor, 'Bu haldeyken de eğlenin, hayattan keyif alın' deniyordu. Mevcut illegal davranışlar da meşrulaştırılıyordu...
KING TIM'IN SÖZLERİ:
ALKIŞLA VE AYAĞINI YERE VUR / ÇÜNKÜ RİTMİ DİNLİYORSUN / BEN FATBACK VE BİZİM PERSONEL / SENİN İÇİN YAPIYORUZ / KATIR GİBİ GÜÇLÜ / AĞAÇ GİBİ DİMDİKİZ
RENKLİLER-BEYAZLAR
Ekim ayında ise "The Sugar Hill Gang" adında ilk rap grubu kuruldu. 14 dakikadan uzun süren "Rappers Deligt" isimli parçaları listeleri alt üst edince büyük ün kazandılar. Bu parçanın sözlerinin başında ise Amerika'nın "renkliler" olarak adlandırılan, beyazlar dışındaki ırkların hepsine selam veriliyordu. Şarkı ilerledikçe ezilenlerin sesi Muhammed Ali'ye gönderme yapılıyor, onun gibi zengin olabilirsin deniyordu. Ancak şarkı sözlerinin bir kısmı çalıntı çıkınca grup, hip hop kültüründen dışlandı.
The Sugar Hill Gang
YARIN: RAP, BATI KIYISINA TAŞINIYOR
RAP-4 / TAYFUN ER'İN KALEMİNDE
Bunu "The Sugar Hill Gang" adlı grup izledi. Irkçılığa dikkat çekti.
KİNG TİM
Rap müzik, gettoları kasıp kavurmaya başlamıştı ama müzik yapımcıları bunu gelip geçici bir heves olarak olarak görüyor, kafalarındaki müzik anlayışıyla da uyuşturamadıkları için ilgi göstermiyorlardı. O yılların az çok tanınan, disko müzikleri yapan Fatback Band grubu, Mart 1979'da çıkardıkları 45'lik plakta "King Tim III (Personality Jock)" adlı rap şarkıyı söylediler. Yapımcı, kuşku duyduğu için bu şarkıyı B yüzüne koymuştu. Plak, bu şarkı yüzünden büyük satış rakamlarına ulaşınca, plağın daha sonraki kayıtlarında şarkı da A yüzüne alındı. Sisteme isyandan çok; en fazla toplumsal kurallara ve yasalara uymamaya gönderme yapılıyordu. Gettoda yaşarken fiili olarak Amerikan toplumu dışına itilmişliği anlatıyor, 'Bu haldeyken de eğlenin, hayattan keyif alın' deniyordu. Mevcut illegal davranışlar da meşrulaştırılıyordu...
KING TIM'IN SÖZLERİ:
ALKIŞLA VE AYAĞINI YERE VUR / ÇÜNKÜ RİTMİ DİNLİYORSUN / BEN FATBACK VE BİZİM PERSONEL / SENİN İÇİN YAPIYORUZ / KATIR GİBİ GÜÇLÜ / AĞAÇ GİBİ DİMDİKİZ
RENKLİLER-BEYAZLAR
Ekim ayında ise "The Sugar Hill Gang" adında ilk rap grubu kuruldu. 14 dakikadan uzun süren "Rappers Deligt" isimli parçaları listeleri alt üst edince büyük ün kazandılar. Bu parçanın sözlerinin başında ise Amerika'nın "renkliler" olarak adlandırılan, beyazlar dışındaki ırkların hepsine selam veriliyordu. Şarkı ilerledikçe ezilenlerin sesi Muhammed Ali'ye gönderme yapılıyor, onun gibi zengin olabilirsin deniyordu. Ancak şarkı sözlerinin bir kısmı çalıntı çıkınca grup, hip hop kültüründen dışlandı.
The Sugar Hill Gang
YARIN: RAP, BATI KIYISINA TAŞINIYOR
RAP-4 / TAYFUN ER'İN KALEMİNDE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.