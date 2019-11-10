Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.11.2019 02:28
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 02:28

'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...

'da servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 aylık ile babası hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

'da, servis minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada, biri çocuk 2 kişi öldü 19 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde meydana geldi. Rıza A. yönetimindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NKB 35 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 3 aylık bebek Konuş olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki 20 kişi ise yaralandı. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobilin sürücüsü Necati Konuş da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

19 yaralının tedavisi sürerken, Emir Alp ile babası Necati Konuş'un cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBursa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri