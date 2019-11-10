Rüyada taç giydiğini görmek çok yakında büyük bir murada kavuşacağına, başkasını taç takarken seyretmek ise rakiplerin arasında yüksek bir mevkiye geleceğine işarettir. Başına güzel bir taç taktığını gören bekar kadın, çok güzel bir evlilik yapar. Tacın baştan çıkarılması ya da düşmesi, ayrılık ve başarısızlıktır.
Çam ağacı görmek uzun ömre ve haşmete delalet eder. Bir çam ağacı fidanı dikmek, hayırlı ve iyi bir işe başlamak, çam fidanı koparmak ise kötü iş yapmak şeklinde yorumlanır. Çam dalı, uğurdur. Çam ağacına çıkıp oturmak ikbal ve saadet demektir.
Rüyada faiz görmek toruna yorumlanır. Rüyanızda bir bankadan paranızın faizini aldığınızı görmek, yaşlı iseniz bir torununuzun olacağına veya evinize geleceğine, genç iseniz, bir adamla tanışıp ondan maddi bir menfaat sağlayacağınıza, kadın iseniz bir kürk veya bir mücevher satın veya hediye olarak alacağınıza delalet eder.
Rüyada fukara ve Salih kullara hizmet etmek, onlar için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak, Allah indinde yüce olmaya, güzel ölüme, Salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır. Bazen de bu rüya, o kimsenin kıymetli olmasına işaret eder.
Rüyada flüt çalmak, uzaktan gelecek dostlarınızla güzel bir buluşma yaşayacaksınız demektir. Rüyada flüt görmek ise uyarı anlamına gelir. Flüt sesi, hoş haberdir.
Rüyada fabrika açmak topluma iş olarak yorumlanır. Fabrika açtığını gören, kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olacaktır. Fabrikanın iyi çalışması, toplum ilişkilerinin başarıyla süreceğini ifade eder. Rüyada fabrika açtığını görmek sıhhat ve saadete de işaret eder.
Fasıl görmek gönül ferahlığına delalet eder. Fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, mutluluğa, erkekler tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete yorumlanır.
RÜYA TABİRLERİ -19
Çam ağacı görmek uzun ömre ve haşmete delalet eder. Bir çam ağacı fidanı dikmek, hayırlı ve iyi bir işe başlamak, çam fidanı koparmak ise kötü iş yapmak şeklinde yorumlanır. Çam dalı, uğurdur. Çam ağacına çıkıp oturmak ikbal ve saadet demektir.
Rüyada faiz görmek toruna yorumlanır. Rüyanızda bir bankadan paranızın faizini aldığınızı görmek, yaşlı iseniz bir torununuzun olacağına veya evinize geleceğine, genç iseniz, bir adamla tanışıp ondan maddi bir menfaat sağlayacağınıza, kadın iseniz bir kürk veya bir mücevher satın veya hediye olarak alacağınıza delalet eder.
Rüyada fukara ve Salih kullara hizmet etmek, onlar için tevazu göstermek, onların emrine uyarak yanlarında durmak, Allah indinde yüce olmaya, güzel ölüme, Salih kimselerle arkadaş olmaya yorumlanır. Bazen de bu rüya, o kimsenin kıymetli olmasına işaret eder.
Rüyada flüt çalmak, uzaktan gelecek dostlarınızla güzel bir buluşma yaşayacaksınız demektir. Rüyada flüt görmek ise uyarı anlamına gelir. Flüt sesi, hoş haberdir.
Rüyada fabrika açmak topluma iş olarak yorumlanır. Fabrika açtığını gören, kendi gayretiyle toplumda iyi bir yere sahip olacaktır. Fabrikanın iyi çalışması, toplum ilişkilerinin başarıyla süreceğini ifade eder. Rüyada fabrika açtığını görmek sıhhat ve saadete de işaret eder.
Fasıl görmek gönül ferahlığına delalet eder. Fasıl, kadınlar tarafından icra ediliyorsa, mutluluğa, erkekler tarafından icra ediliyorsa, kazanca ve berekete yorumlanır.
RÜYA TABİRLERİ -19
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