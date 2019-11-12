Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye bir ''Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır'' sorusu damga vurdu. Peki, 'Canım Kardeşim' filmi ile ilgili yöneltilen sorunun cevabı ne? İşte geceye damga vuran Yeşilçam sorusu ve 843.yeni bölümden kareler...
12.11.2019 05:22
- Son Güncelleme: 12.11.2019 05:30
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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