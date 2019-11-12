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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye bir ''Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır'' sorusu damga vurdu. Peki, 'Canım Kardeşim' filmi ile ilgili yöneltilen sorunun cevabı ne? İşte geceye damga vuran Yeşilçam sorusu ve 843.yeni bölümden kareler...

12.11.2019 05:22 - Son Güncelleme: 12.11.2019 05:30
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu

ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 843.yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER/ YENİ BÖLÜM - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde geceye bir ''Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filminde rol almamıştır'' sorusu damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu

Peki, 'Canım Kardeşim' filmi ile ilgili yöneltilen sorunun cevabı ne?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu

İşte geceye damga vuran Yeşilçam sorusu ve 843.yeni bölümden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu
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