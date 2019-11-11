Ölümcül pansuman!

Kahramanmaraş'ta diyabet hastalığına bağlı olarak ayak parmağı kesilen Hatice Timürkaan (65), gittiği bir özel hastanede enfeksiyon kaparak 2018'te hayatını kaybetti.
Kızı Cennet Taşdemir, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunun tamamlandığını ifade ederek, "Annemin ihmaller zinciri sonucu hastanede öldürüldüğü ortaya çıktı" dedi.
Kızı Cennet Taşdemir, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporunun tamamlandığını ifade ederek, "Annemin ihmaller zinciri sonucu hastanede öldürüldüğü ortaya çıktı" dedi.
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