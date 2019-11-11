Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.11.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:36

’nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadına zorla yaptıran 2 kişi tutuklandı

’nin İzmit ilçesinde pasaportuna el koydukları yabancı uyruklu kadına zorla yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olay, önceki gün 01.50 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Mahallesi'nden polis ekiplerini arayan yabancı uyruklu bir bayan, pasaportuna el koyan şahısların zorla kendisine yaptırdığını söyledi. İhbar üzerine inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların İzmit ve Dilovası'nda olduğunu belirledi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C. T.(31) ve C.Y.(34) adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Fuhşa zorlanan kadın işlemler sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

Bu tip pislikler herşey yapabilir. Bunun için hapis yetmez,en az 250 bin lira para cezasıda verilmelidir. Bu devlet nereden para kazanacak? Bu tip pisliklerden.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2019 15:25
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKocaeli’nin İzmit ilçesinde yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri