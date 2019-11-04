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  • 04.11.2019 15:16
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 15:38

Yalova'daki şebekesinin parolası çözüldü: Yeni kumaşlarımız gelmiştir

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kayazdere beldesindeki bir villada için tuttukları yabancı uyruklu kadınları , ve Yalova’daki müşterilerine pazarlayan şebekeyi, dinlemeye takılan “Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir” şifresi ele verdi. Fuhuş yapılan villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el konuldu. Kadınlar ve şüpheliler yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Rusya ve Özbekistan'dan yabancı uyruklu kadınları, çocuk ve yaşlı bakımı yaptırmak bahanesi ile getirtip , ve Yalova'da yaptıran bir şebekeyi takibe alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kadınların Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesindeki bir villada kaldıklarını öğrendi.

Yapılan teknik takipte kadınlara fuhuş yaptıran şahısların Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki mekanlara ve müşterilerine, "Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir" şeklinde şifreli mesaj verdiği tespit edildi.

Hatta kadınların fotoğraflarından oluşan bir albümün de whatsapp üzerinden müşterilere gönderildiği öğrenildi. Ardından düğmeye basan polis, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş maksadıyla Yalova'ya gelen K.I., R.Z., A.E. ve Z.K. isimli kadınlar ile bu kadınlara aracılık yapan Ö.Y., A.T. ve S.M. isimli şüpheliler yakalandı.

Villada müşteri defteri de ele geçirildi. Müşterilerin isimlerinin alfabetik olarak yer aldığı deftere el konuldu. Kadınlar ve şüpheliler yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

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