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  • 07.11.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13

Son dakika: 'nde operasyonu

Son dakika... 'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu 3 kadına yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, şartıyla serbest kaldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuştan temin edilen 2 bin 605 lira paraya da el koydu.

Son dakika: Kocaeli'nde fuhuş operasyonu
Alınan bilgilere göre, İnönü Mahallesi'nde bir evde Özbek uyruklu D.K. ve E.U. ile Uganda uyruklu V.J'ye, yaptırdığı iddia edilen F.T. ile H.G. gözaltına alındı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, fuhuştan temin edilen 2 bin 605 lira paraya da el koydu.

Mutlukent Polis Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesine getirildi.

F.T. ile H.G. çıkarıldıkları hakimlikçe şartıyla serbest bırakıldı.

Özbek uyruklu D.K. ve E.U. ile Uganda uyruklu V.J'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

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