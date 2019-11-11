Giresun Eynesil'de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Vatan'ın ölümününü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komsiyonu, Eynesil ve Giresun'da başta aile olmak üzere olayla ilgili bilgisi olan ya da soruşturma sürecinde görev alan isimlerin bilgisine başvurdu. Dosyadaki gizlilik kararı kalktı.