Bugünkü
Takvim

Gizlilik kararı kalktı

Eynesil'de 11 yaşındaki , 2018'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Vatan'ın ölümününü araştırmak üzere kurulan , Eynesil ve Giresun'da başta aile olmak üzere olayla ilgili bilgisi olan ya da soruşturma sürecinde görev alan isimlerin bilgisine başvurdu. Dosyadaki gizlilik kararı kalktı.

Gizlilik kararı kalktı
Giresun Eynesil'de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 2018'de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Vatan'ın ölümününü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komsiyonu, Eynesil ve Giresun'da başta aile olmak üzere olayla ilgili bilgisi olan ya da soruşturma sürecinde görev alan isimlerin bilgisine başvurdu. Dosyadaki gizlilik kararı kalktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGizlilik kararı kalktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri