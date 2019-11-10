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  • 11.11.2019 06:38
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 06:38

Kiracılarıyla tartışan karı-koca dehşeti yaşadı

Kocalei’nin Körfez ilçesinde, kiracılarıyla tartışan Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanarak yaralanırken, 12 yaşındaki çocukları S.Ç. ise darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kiracılarıyla tartışan karı-koca dehşeti yaşadı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzey Mahallesi Pamuk Sokakta meydana geldi. Y.Ç. ile kiracısı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanırken, çocukları S.Ç. ise darbedildi. Bu sırada iki ailenin yakınlarının toplanması üzerine ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri önlem alarak güvenliği sağladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ç. ve eşi G.Ç.yi hastaneye kaldırdı. Y.Ç. ve G.Ç. tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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