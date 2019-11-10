Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yakup köyünde oturan evli ve iki çocuk annesi Dürdane E., evde göğsünden vurulmuş halde kanlar içinde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerce yapılan kontrolde, Dürdane E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında tabanca bulunan genç kadının cansız bedeni, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası kadının köy muhtarı olan babası Ali E., eşi Savaş E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın kime ait olduğu araştırılırken, olayın cinayet mi intihar mı olduğu yönünde soruşturma başlatıldı.