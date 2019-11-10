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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 07:06

Askeri personeli taşıyan araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

'da ekiplerini taşıyan askeri ara. henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. da 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı.

Askeri personeli taşıyan araç devrildi!

Edinilen bilgilere göre , Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.



Meydana gelen kazada 3'ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

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