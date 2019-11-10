Kalp hastası Esila: Yaşamak istiyorsan yaşat

Çaykur Rizespor'un antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin 11 yaşındaki kızı Esila'ya, bir yıl önce kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli beklerken, "Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var" yazdığı resme döken ve bu resmi afiş haline getirilerek İstanbul'da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nin cephesine asılan Esila, TAKVİM'e konuştu: İnsanların, bu çağrıma destek vereceğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsan, yaşatman da gerekir...
Esila, omzunda taşıdığı destek cihazıyla hayatına devam edebiliyor.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
Esila, omzunda taşıdığı destek cihazıyla hayatına devam edebiliyor.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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