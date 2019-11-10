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Kalp hastası Esila: Yaşamak istiyorsan yaşat

'un antrenörlerinden 'nin 11 yaşındaki kızı Esila'ya, bir yıl önce kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli beklerken, "Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var" yazdığı resme döken ve bu resmi afiş haline getirilerek 'da Dr. 'nin cephesine asılan Esila, TAKVİM'e konuştu: İnsanların, bu çağrıma destek vereceğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsan, yaşatman da gerekir...

Yaşamak istiyorsan yaşat
Çaykur Rizespor'un antrenörlerinden 'nin 11 yaşındaki kızı Esila'ya, bir yıl önce kalp yetmezliği tanısı konuldu. Kalp nakli beklerken, "Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara burada ihtiyaç var" yazdığı resme döken ve bu resmi afiş haline getirilerek 'da Dr. 'nin cephesine asılan Esila, TAKVİM'e konuştu: İnsanların, bu çağrıma destek vereceğine inanıyorum. Yaşamak istiyorsan, yaşatman da gerekir...



Esila, omzunda taşıdığı destek cihazıyla hayatına devam edebiliyor.


ÖZGÜR ÖZDEMİR

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